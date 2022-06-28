الأمم المتحدة: 284 مليون شخص تعاطوا المخدرات فى عام واحد

كتبت : هند المغربي

اكد تقرير المخدرات العالمي 2022 أنه تعاطى حوالي 284 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاماً المخدرات في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بزيادة قدرها 26 في المائة عن العقد السابق. وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وأوضح التقرير العالمى تفصيل الزيادات القياسية في تصنيع الكوكايين، والتوسع في المخدرات الاصطناعية إلى أسواق جديدة، واستمرار الفجوات في توافر العلاجات الدوائية، خاصة بالنسبة للنساء.

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إن أرقام تصنيع العديد من المخدرات غير المشروعة ومصادرتها تصل إلى مستويات قياسية، فيما تعمق حالات الطوارئ نقاط الضعف حول العالم.

وأضافت والي أن التصورات الخاطئة فيما يتعلق بحجم المشكلة والأضرار المرتبطة بها تحرم الناس من الرعاية والعلاج وتدفع الشباب نحو سلوكيات ضارة. وقالت: "نحن بحاجة إلى تكريس الموارد والاهتمام اللازمين لمعالجة جميع جوانب مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك توفير الرعاية القائمة على الأدلة لجميع الذين يحتاجون إليها، ونحن بحاجة إلى تحسين قاعدة المعرفة حول كيفية ارتباط المخدرات غير المشروعة بالتحديات الملحة الأخرى، مثل النزاعات والتدهور البيئي".

ويؤكد التقرير كذلك على أهمية تحفيز المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس، بما في ذلك عن طريق تعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاجه والتصدي لتوريد المخدرات غير المشروعة.

ووفق التقرير " سجلت صناعة الكوكايين رقماً قياسياً في عام 2020، حيث نمت بنسبة 11 في المائة من عام 2019 إلى 1982 طناً. ووصلت مضبوطات الكوكايين، على الرغم من جائحة كوفيد -19، إلى مستوى قياسي بلغ 1424 طناً في عام 2020. وتشير بيانات المضبوطات إلى أن الاتجار بالكوكايين آخذ في التوسع ليشمل مناطق أخرى خارج الأسواق الرئيسية لأمريكا الشمالية وأوروبا، مع زيادة مستويات الاتجار إلى أفريقيا وآسيا.

وأضاف التقرير من جهة أخرى، نما إنتاج الأفيون في جميع أنحاء العالم بنسبة سبعة في المائة بين عامي 2020 و2021 إلى 7930 طناً، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة الإنتاج في أفغانستان. غير أن المساحة العالمية المزروعة بخشخاش الأفيون انخفضت بنسبة 16 في المائة في نفس الفترة.

يسلط تقرير هذا العام الضوء أيضاً على أن اقتصادات المخدرات غير المشروعة يمكن أن تزدهر في حالات الصراع حيث تكون سيادة القانون ضعيفة، وبالتالي يمكن أن تطيل أمد الصراع أو تغذيه.

وأفاد التقرير بزيادة كبيرة في عدد المختبرات السرية المبلغ عنها في أوكرانيا، حيث ارتفع من 17 مختبراً مفككاً في عام 2019 إلى 79 في عام 2020، كانت تنتج 67 منها الأمفيتامينات، وهو أكبر عدد من المختبرات المفككة المبلغ عنها في أي دولة في العالم.

وفقاً لتقرير المخدرات العالمي لعام 2022، يمكن أن يكون لأسواق المخدرات غير المشروعة تأثيرات محلية أو مجتمعية أو فردية على البيئة.

تشمل الآثار البيئية إزالة الغابات الكبيرة المرتبطة بزراعة الكوكا غير المشروعة، والنفايات الناتجة عن تصنيع المخدرات الاصطناعية، وإلقاء النفايات التي يمكن أن تؤثر على التربة والمياه والهواء بشكل مباشر، وكذلك الكائنات الحية والحيوانات والسلسلة الغذائية بشكل غير مباشر.