الأمم المتحدة: تمويل 15% فقط من 3.8 مليار دولار لاحتياجات الساحل الإفريقى

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن في منطقة الساحل، طلبنا 3.8 مليار دولار لتلبية احتياجات الناس في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا. في منتصف العام حيث تم تمويل النداء بنسبة 15 في المائة فقط.

وأشارالمتحدث باسم الأمم المتحدة أنه، أصدر رئيس قسم الشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، 30 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتوسيع نطاق الاستجابة في منطقة الساحل. وبذلك يرتفع المبلغ الإجمالي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ إلى منطقة الساحل إلى ما يقرب من 100 مليون دولار منذ بداية هذا العام.

وأكد دوجاريك أنه في منطقة الساحل، يحتاج أكثر من 30 مليون رجل وامرأة وطفل إلى المساعدة والحماية المنقذة للحياة. هذا هو ما يقرب من 2 مليون شخص أكثر مما كان عليه قبل عام واحد فقط. بين يونيو وأغسطس من هذا العام ، وأنه من المتوقع أن يعاني أكثر من 18.6 مليون شخص - أي 15 في المائة من جميع سكان منطقة الساحل - من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويشمل ذلك 2.1 مليون شخص يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف دوجاريك يتسبب النزاع المسلح في تلبية الاحتياجات الإنسانية ، وقد أُجبر أكثر من 6.3 مليون شخص وهو رقم قياسي - على الفرار من ديارهم في المنطقة. لافتا الى ان تغيرات المناخ تزود الاحتياجات الإنسانية هناك حيث ترتفع درجات الحرارة في منطقة الساحل بمعدل أسرع 1.5 مرة من المتوسط ​​العالمي فيما تضاعف عدد الفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة تقريبًا بين عامي 2015 والعام الماضى.