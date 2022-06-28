الأرصاد: أجواء صيفية مستقرة.. وارتفاع فى نسب الرطوبة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تشهد أجواء صيفية مستقرة وامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يعمل على رفع نسب الرطوبة.

وأضافت أنه يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، شمال الصعيد 35 درجة مئوية، جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.