افتتاح مركز الأورام وإقامة منطقة لوجستية وتطوير ميناء البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إقامة منطقة لوجستية بالتعاون مع التموين بجوار الجامعة على مساحة 11 فدانا، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم إقامة طريق الجامعة بجوار مسار العائلة المقدسة إلى الدولى، كما سيتم اعادة تأهيل وتوسعة ورصف وإنارة الطريق من مزلقان سخا إلى محلة موسى.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما سيتم تأهيل ورصف طريق كفر عسكر وربطه من الكوبرى الازرق، وكوبري القنطرة أمام المرور، وجاري توسعة ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي،وأنه سيتم افتتاح معهد الأورام قريبا وسيتم تطوير ميناء البرلس، ليستوعب أعداد كبيرة من السفن، مؤكداً أنه سيقام مشروع منافذ للشباب على طول بحيرة البرلس بالتعاون مع الخدمة الوطنية.





الحضور بمجلس الجامعة



جانب من اجتماع مجلس الجامعة



مجلس جامعة كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ بمجلس الجامعة









