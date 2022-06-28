ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس الفرافرة لـ 9 مصابين وحالتى وفاة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ارتفع عدد مصابى حادث تصادم بين أتوبيس خاص مع سياره نقل بالوادى الجديد إلى 9 مصابين وحالتى وفاة، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث اصطدام بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية مما أسفر عن مصرع جمال السيد غالى 55 سنه و صفيه احمد محمد 60 سنه وإصابة كلا من احمد منصور عبدالعظيم 11 سنه من قرية ابو بكر الصديق و السعيده عبدالمطلب 60 سنه من الدقهلية وسلوي أيمن امين 51 سنه قرية من قرية أبوبكر الصديق عصام احمد محمد 53 سنه والسيد على ابراهيم 52 سنه ونهى إبراهيم محمد 22سنه وعفاف إبراهيم السيد 20 سنه وخالد حجاج عبدالله 57سنه ومحمد مصطفى ابراهيم 33 سنه من كفر الشيخ وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافره المركزى وجثتى المتوفيان إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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