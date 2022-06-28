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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:35 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الإسكندرية الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث مروري

طريق الإسكندرية

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