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أمين الناتو: العالم سيصبح أقل أمنا إن حققت روسيا النصر بالحرب

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:36 م
أمين الناتو: العالم سيصبح أقل أمنا إن حققت روسيا النصر بالحرب ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، الناتو، ينس ستولتنبرج، إن العالم سيصبح أقل أمنا إن حققت روسيا النصر بالحرب، موضحا أن رفض الصين إصدار إدانة للحرب الروسية في أوكرانيا "أمر محبط"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الخارجية البلغارية، طرد 70 دبلوماسيا روسيا، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها موسكو في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.

وفرضت العديد من الدول الغربية والأمريكية، عدة عقوبات على السلطات الروسية، بعد إعلان الأخيرة شن الحرب على أوكرانيا، تحت مسمى عمليات تحرير "دونباس".

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، منع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسياسيين آخرين.


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