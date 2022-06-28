أسرقها بـ"كسر الكالون".. اعترافات لص المجوهرات من داخل الشقق بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لسرقته مشغولات ذهبية من داخل مسكن بأسلوب كسر الكالون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر كالون باب الفيلا سكنه وسرقة (مشغولات ذهبية – 2 كاميرا - 23 عملة معدنية – بعض المتعلقات).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) وأن السيارة كانت حيازة (أحد الأشخاص "يعمل عليها كسائق" "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ وعلمه بعدم تواجد المجنى عليه وأسرته بالفيلا اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للفيلا محل البلاغ، وتمكن من الدخول عقب قيامه بكسر كالون الباب الخارجى والداخلى للفيلا واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار باستخدام السيارة المشار إليها.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.