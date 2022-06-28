أسرة نيرة أشرف: القضاء المصرى أعاد لها حقها

كتب أحمد عرفة

قالت سناء سعيد والدة نيرة أشرف، إنها كنت موجودة في الجلسة هى ووالدة نيرة أشرف، موضحة أن نيرة ستكون سعيدة بالحكم الصادر في تربتها لأن حقها جاء لها.

وأضافت والدة نيرة أشرف، خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة أم بى سى مصر: قلبنا برد ونارنا بردت شوية، والحمد لله حقها رجع، ونارنا بردت، وحسبى الله ونعم الوكيل فيه.

فيما قال أشرف عبد القادر والدة نيرة أشرف: حسبى الله ونعم الوكيل في كل شخص قال عليها كلمة، متابعا: القضاء المصرى عاد لابنتى حقها.

فيما قررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.