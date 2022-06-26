الأوقاف تنشر أسماء المتهمين بالتعدى على مال الوقف وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم

كتب ـ على عبد الرحمن

أكدت هيئة الأوقاف المصرية، أن مال الوقف هو مال الله – عز وجل – ‏وهو حق الموقوف عليهم، وهو أمانة فى أعناقنا، وحقه لا يسقط بالتقادم، ‏ولن يفلت معتد على مال الوقف من الحساب .

ونشرت هيئة الأوقاف المصرية المجموعة الأولى من ‏المعتدين على مال الوقف، والمتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية ‏الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وتؤكد أنه فى حالة عدم استجابة المتعدين ‏وتسليم أراضى الأوقاف، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ستقوم ‏الهيئة بتعميم هذه المجموعة على كافة الصحف والمواقع الإلكترونية .

وأكدت الهيئة ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحذير من التعامل مع هذه ‏المجموعة وهم :

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‏1 ـ قيام شركة النيل للإنشاءات والاستثمار العقارى (سبيكو) المندمجة ‏مع شركة رولان بالتعدى على 4453 م2 ضمن 109 أثر النبى – مصر القديمة ‏والتابع لوقف الأمير عبد الله جاويش، وصدر حكم المحكمة فى الدعاوى ‏أرقام (4499، 8305، 8489 ) سنة 2003 / 136 ق بفسخ العقد بين طرفى ‏التداعى، وتسليم الأرض .‏

‏2 ـ أولاد / إبراهيم إسماعيل بدوى، عنهم / رمضان إبراهيم إسماعيل ‏بالتعدى على قطعة أرض زراعية (2 ف، 7 ط، 3 س) رقم 1 حوض السنطة ‏نمرة 15 بناحية حلوان البلد حلوان على الكورنيش مباشرة، وصدر حكم ‏المحكمة فى الدعوى رقم (438) لسنة 2018 م العقد بين طرفى التداعى، ‏وتسليم الأرض .‏

‏3 ـ الممثل القانونى لشركة الرفاعى الداجنى، صدر الحكم فى الدعوى ‏رقم (95) لسنة 2014 م بإلزام الممثل القانونى لشركة الرفاعى الداجنى ‏بسداد مبلغ 1500000جنيهًا . ‏

‏4 ـ شركة النيل للإنشاء والرصف صدر الحكم فى الدعوى رقم (81) لسنة ‏‏2018 م بفسخ عقد الإيجار عن مساحة (4 ف، 5 ط ) أرض فضاء بناحية ‏سندوب – مركز المنصورة الدقهلية . ‏

‏5 ـ عبد الحميد محمد المرسى، صدر الحكم فى الدعوى رقم (17) لسنة ‏‏2010 م مدنى كلى بيلا بفسخ وتسليم مساحة (8 ف، 16 ط، 1 س) . ‏

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية موالاة نشر أسماء كافة المعتدين على ‏مال الوقف وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مال الوقف بكافة ‏السُبل القانونية المقررة فى هذا الخصوص . ‏