اليوم السابع
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الأوقاف تنشر أسماء المتهمين بالتعدى على مال الوقف وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم

الأحد، 26 يونيو 2022 03:00 م
الأوقاف تنشر أسماء المتهمين بالتعدى على مال الوقف وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أكدت هيئة الأوقاف المصرية، أن مال الوقف هو مال الله – عز وجل – ‏وهو حق الموقوف عليهم، وهو أمانة فى أعناقنا، وحقه لا يسقط بالتقادم، ‏ولن يفلت معتد على مال الوقف من الحساب . 
 
ونشرت هيئة الأوقاف المصرية المجموعة الأولى من ‏المعتدين على مال الوقف، والمتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية ‏الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وتؤكد أنه فى حالة عدم استجابة المتعدين ‏وتسليم أراضى الأوقاف، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ستقوم ‏الهيئة بتعميم هذه المجموعة على كافة الصحف والمواقع الإلكترونية .
 
وأكدت الهيئة ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحذير من التعامل مع هذه ‏المجموعة وهم :
‏1 ـ قيام شركة النيل للإنشاءات والاستثمار العقارى (سبيكو) المندمجة ‏مع شركة رولان بالتعدى على 4453 م2 ضمن 109 أثر النبى – مصر القديمة ‏والتابع لوقف الأمير عبد الله جاويش، وصدر حكم المحكمة فى الدعاوى ‏أرقام (4499، 8305، 8489 ) سنة 2003 / 136 ق بفسخ العقد بين طرفى ‏التداعى، وتسليم الأرض .‏
 
‏2 ـ أولاد / إبراهيم إسماعيل بدوى، عنهم / رمضان إبراهيم إسماعيل ‏بالتعدى على قطعة أرض زراعية (2 ف، 7 ط، 3 س) رقم 1 حوض السنطة ‏نمرة 15 بناحية حلوان البلد حلوان على الكورنيش مباشرة، وصدر حكم ‏المحكمة فى الدعوى رقم (438) لسنة 2018 م العقد بين طرفى التداعى، ‏وتسليم الأرض .‏
 
‏3 ـ الممثل القانونى لشركة الرفاعى الداجنى، صدر الحكم فى الدعوى ‏رقم (95) لسنة 2014 م بإلزام الممثل القانونى لشركة الرفاعى الداجنى ‏بسداد مبلغ 1500000جنيهًا . ‏
 
‏4 ـ شركة النيل للإنشاء والرصف صدر الحكم فى الدعوى رقم (81) لسنة ‏‏2018 م بفسخ عقد الإيجار عن مساحة (4 ف، 5 ط ) أرض فضاء بناحية ‏سندوب – مركز المنصورة الدقهلية . ‏
 
‏5 ـ عبد الحميد محمد المرسى، صدر الحكم فى الدعوى رقم (17) لسنة ‏‏2010 م مدنى كلى بيلا بفسخ وتسليم مساحة (8 ف، 16 ط، 1 س) . ‏
 
وأكدت هيئة الأوقاف المصرية موالاة نشر أسماء كافة المعتدين على ‏مال الوقف وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مال الوقف بكافة ‏السُبل القانونية المقررة فى هذا الخصوص . ‏
 

هيئة الأوقاف

مال الوقف

اخبار مصر

الاعتداء على مال الوقف

الوقف



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