اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 08:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

10 معلومات عن منحة دعم الباحثين بجامعة الإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:00 ص
10 معلومات عن منحة دعم الباحثين بجامعة الإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة الإسكندرية عن إطلاق مبادرة لدعم الباحثين وفتح باب التقديم لمنح مباردة جامعة الإسكندرية لطلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه، وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن المنحة.

1- المنحة بدعم كامل من صندوق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه.

2- تهدف إلى تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية.

3- دعم المجتمع البحثي في جامعة الإسكندرية.

4- إبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق.

5- تحسين المستوي البحثي للدارسين .

6- تهدف الى اكساب الباحثين الخبرات المختلفة.

7- الجامعة تستهدف دعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا.

8- انشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري لدعم الباحثين  تم الموافقة عليه من قبل مجلس جامعة الإسكندرية.

9-  المكتب سيكون له دور حيوي وهام في القدرة علي المنافسة الدولية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتكون جامعة الإسكندرية من جامعات الجيل الرابع.

10- تمويل الباحثين سيحقق الهدف المرجو وهو دعم البحوث والإبتكار وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

دعم البحث العلمى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة