10 معلومات عن منحة دعم الباحثين بجامعة الإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية عن إطلاق مبادرة لدعم الباحثين وفتح باب التقديم لمنح مباردة جامعة الإسكندرية لطلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه، وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن المنحة.

1- المنحة بدعم كامل من صندوق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه.

2- تهدف إلى تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية.

3- دعم المجتمع البحثي في جامعة الإسكندرية.

4- إبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق.

5- تحسين المستوي البحثي للدارسين .

6- تهدف الى اكساب الباحثين الخبرات المختلفة.

7- الجامعة تستهدف دعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا.

8- انشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري لدعم الباحثين تم الموافقة عليه من قبل مجلس جامعة الإسكندرية.

9- المكتب سيكون له دور حيوي وهام في القدرة علي المنافسة الدولية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتكون جامعة الإسكندرية من جامعات الجيل الرابع.

10- تمويل الباحثين سيحقق الهدف المرجو وهو دعم البحوث والإبتكار وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.