مدرس في جامعة الإسكندرية يفوز بمسابقة أفضل تصميمات للمحتويات العلمية

الإسكندرية- أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا الكردي المدرس بقسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب، بمناسبة فوزها بالمركز الثالث على مستوى العالم، في المسابقة الدولية التي نظمتها منظمة اليونسكو، بالتعاون مع المعهد الدولي للتعليم الإلكترونى، والمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي بالصين، لأفضل تصميمات محتويات علمية رقمية، بمشاركة 207 أساتذة جامعيون يمثلون 45 دولة.

وقدمت الدكتورة دينا الكردي خلال المسابقة، تصميم محتوي محاضرة مصغر باللغة الفرنسية بإسم جامعة الإسكندرية عن كيفية تدريس اللغة للأغراض المتخصصة افتراضيا "تخصص إدارة أعمال" عن طريق الفصل المعكوس وأدوات الجيل الثاني من الانترنت.