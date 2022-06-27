وزيرة البيئة تعلن تحضيرات مؤتمر المناخ لتوحيد الموقف الأفريقى لأجندة العمل

كتبت ـ منال العيسوى

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وجهة النظر المصرية لضمان نجاح مؤتمر المناخ القادم COP27، مع اعتبار المرحلة الحالية هي مرحلة "التنفيذ" في ظل الانتهاء من غالبية النصوص التفاوضية المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس المعين لمؤتمر المناخ القادم COP27 السفير سامح شكرى وزير الخارجية، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحطات 2022 بلشبونة، الذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا"، أن مصر تثمن جهود حكومة المملكة المتحدة في إنجاح مؤتمر جلاسكو COP26 ودعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، حيث تحرص مصر على البناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو COP26، والاستفادة من الزخم السياسي المحقق لاحراز تقدم متوازن على كافة المسارات التفاوضية، من خلال التنسيق الوثيق في الفترة الحالية بين الرئاستين البريطانية والمصري للمؤتمر، والعمل على الوصول إلى نتائج توافقية بين جميع الأطراف، والتقريب بين وجهات النظر المتباينة، حيث تقوم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم COP27 بالتواصل المباشر مع جميع الأطراف لتحديد وجهات نظرهم بدقة حول جميع الجوانب الموضوعية ، وآمالهم فى الوصول لنتائج وتحديد أولويات جلاسكو خلال مؤتمر شرم الشيخ.

كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد على إطلاق استراتيجية أفريقيا لتغير المناخ و الصمود 2022 إلى 2023، باعتبارها ركن أساسي للبناء عليه في مؤتمر المناخ القادم COP27 في توحيد صوت أفريقيا وتحديد احتياجات القارة، خاصة مع اعتبار هذا المؤتمر للتنفيذ.