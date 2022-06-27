اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 09:27 م
أكرم القصاص
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وزيرا دفاع الهند وماليزيا يبحثان سبل تعميق العلاقات الثنائية

الإثنين، 27 يونيو 2022 09:00 م
وزيرا دفاع الهند وماليزيا يبحثان سبل تعميق العلاقات الثنائية الهند - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، اليوم الإثنين، مع نظيره الماليزي هشام الدين بن حسين، مراحل تطور العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع، وسبل تعزيزها. 
 
وقال وزير الدفاع الهندي - في تدوينة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إنه أجرى مع نظيره الماليزي مباحثات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وأنهما أكدا قوة العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع.
 
يشار إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندي إس . جايشانكار كان قد أجرى - في وقت سابق - محادثات مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله، على هامش قمة الهند ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، تم الاتفاق خلالها على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وبحثا سبل تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية ودعم العلاقات بين شعبي البلدين.

الهند

ماليزيا

الهند وماليزيا

العلاقات بين الهند وماليزيا



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