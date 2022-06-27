وزيرا دفاع الهند وماليزيا يبحثان سبل تعميق العلاقات الثنائية

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بحث وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، اليوم الإثنين، مع نظيره الماليزي هشام الدين بن حسين، مراحل تطور العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع، وسبل تعزيزها.

وقال وزير الدفاع الهندي - في تدوينة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إنه أجرى مع نظيره الماليزي مباحثات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وأنهما أكدا قوة العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع.

يشار إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندي إس . جايشانكار كان قد أجرى - في وقت سابق - محادثات مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله، على هامش قمة الهند ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، تم الاتفاق خلالها على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وبحثا سبل تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية ودعم العلاقات بين شعبي البلدين.