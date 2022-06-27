والدة نيرة أشرف ترد على القاتل: كلامك كله كذب وبنتى عمرها ما فكرت فيك

قالت والدة نيرة أشرف، إن كلام القاتل كذب، وادعى أنه يصرف على نيرة فكيف ذلك وحالته المادية بسيطة ونحن حالتنا المادية أفضل منهم وهى تعمل، لماذا سيصرف عليها، لافتة إلى أن نيرة كانت مقيمة فى القاهرة وليست فى المحلة وكانت تتردد ما بين القاهرة والامتحانات.

وأوضحت والدة نيرة، أن ما قاله القاتل لم يحدث فى الحقيقة وكل حديثه كذب وكان يطارد نيرة بسبب حبه لها وهو لديه أنانية وحب تملك ويريد نيرة، وشوه سمعة نيرة عبر صفحات غير حقيقية على صفحات التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه كانت هناك جلسة عرفية والقائمين عليها كتبوا إيصال أمانة حتى لا يتعرض لنيرة مرة أخرى.

وأشارت والدة نيرة، إلى أن نيرة شعرت بتعب نفسى مما فعله فيها، وبنت ضعيفة كيف تهدد شابا وكنا نريده يبعد عنها وكل شيء ظاهر من خلال العقل وكنت أشعر بالهدوء لأنى أعلم كذب المتهم.

وقالت والدة نيرة، أن القاتل تطوع لعمل الأبحاث لها ولم تطلب منه عمل الأبحاث، وحاول يتقرب لها من خلال تلك الأبحاث، وطارد نيرة بتوك توك وذهب خلفها إلى المنزل لمعرفة مكانه.