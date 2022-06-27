واشنطن: الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد كردستان العراق تهدف لبث بذور الفرقة

أ.ش.أ

رأت الولايات المتحدة أن الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت منطقة كردستان العراق تهدف إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي وتسعى لتحدي السيادة العراقية ودق أسافين الانقسامات ونشر الترهيب.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين أن واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب شركائها في إدانة هجمات صاروخية استهدفت منطقة كردستان العراق بمدافع الهاون الموجهة، بما ذلك ثلاث هجمات ضد السليمانية خلال الأيام الأربعة الماضية استهدفت البنية التحتية للغاز والنفط.

وشددت الولايات المتحدة، بحسب البيان، على أهمية التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم.

وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب العراقي، بما في ذلك شركاؤنا في إقليم كردستان، في التصدي لهذا النوع من العنف غير المقبول.

واختتمت بيانها قائلة: سنواصل البحث عن كل فرصة ممكنة لدعم أمن العراق وازدهاره.