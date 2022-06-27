هل يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال النافذة؟.. اعرف الإجابة

كتبت ميرفت رشاد

يُعرف فيتامين (د) باسم فيتامين أشعة الشمس ، يمكن للجسم إنتاج فيتامين د بمفرده ، فإن التعرض المنتظم والكافي للأشعة فوق البنفسجية خلال أوقات معينة من السنة عند خطوط العرض الرئيسية واعتمادًا على لون بشرتك ومقدار ارتدائك وتغطية واقي الشمس للحصول على فيتامين د من الشمس، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الخروج في كثير من الأحيان كما يحلو لهم ، هناك الكثير من الفضول حول ما يمكن اعتباره بالضبط تعرضًا للشمس، هل يعد وضع مكتبك بجوار النافذة؟ هل يمنحك الجلوس في مقعد بجوار النافذة في تنقلاتك اليومية لمحة عن فيتامين د ؟ وما هو مقدار التعرض للشمس اللازم لدعم حالة فيتامين (د) الكافية، وفقا لما نشره موقع "mindbodygreen".

هل يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال النافذة؟

أثناء الجلوس بالقرب من نافذة مشمسة قد يبدو الأمر مشابهًا للخروج ، فليس بديلاً عن التعرض المباشر للشمس، قال الدكتور مايكل هوليك أستاذ علم وظائف الأعضاء ، والفيزياء الحيوية في المركز الطبي بجامعة بوسطن : "إن زجاج النوافذ يمتص كل الأشعة فوق البنفسجية، لا تنتج فيتامين د [بهذه الطريقة] ، حتى التعرض المباشر لأشعة الشمس ليس طريقة مضمونة لإنتاج فيتامين د ، فإن الواقي من الشمس والظل سوف يعيقان الطريق ، يجب أيضًا مراعاة الارتفاع والموسم ولون البشرة والعمر والوقت من اليوم.

وأضاف ، أن أي شخص يستخدم واقي الشمس للحماية من الآثار غير المرغوب فيها للتعرض لأشعة الشمس أو يقضي وقتًا محدودًا في الخارج ، خاصة في شمس منتصف النهار ، قد لا يحصل على ما يكفى، وتشير أيضًا إلى أن عامل الحماية من الشمس (SPF) الذي يحتوي على 15 فقط يمكن أن يخفض إنتاج فيتامين (د) بأكثر من 90٪ .

وأوضح " هوليك " ، أن الموسم والمكان يمكن أن يحد من إنتاج فيتامين (د) بشكل أكثر حدة ، إذا كنت في فصل الشتاء وخرجت لمدة 15 دقيقة ، فإنك لا تحصل على فيتامين د، بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، فإن ضوء الشمس هو مصدر أقل موثوقية لفيتامين د ، لأن وجود الميلانين يقلل بشكل طبيعي من إنتاج فيتامين د في الجلد.

مصادر أخرى لفيتامين د:

عندما يتعلق الأمر بالطعام ، فإن الحليب المدعم وعصير البرتقال ، وكذلك صفار البيض وبعض أنواع المشروم (المشع بالأشعة فوق البنفسجية) تحتوي على كميات صغيرة من فيتامين D2 ،تشمل مصادر الغذاء الأصلية لفيتامين D3 بعض الأسماك الدهنية مثل السلمون.

يوصي الدكتور هوليك ، بتناول مكمل فيتامين د يوميًا ، مشيرًا إلى أن معهد لينوس بولينج يوصي البالغين الأصحاء عمومًا بتناول 2000 وحدة دولية من فيتامين د التكميلي يوميًا ، لكن مع ملاحظة أن الوصول إلى مستويات الدم المثالية من فيتامين د .