هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 9331 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1678 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 11466 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 3765 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2601 نقطة.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 30 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، والثانية 400 ألف سهم، والثالثة 830 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.05%، والرابعة 125 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.76% من أسهم رأس المال، والخامسة 414.8 ألف سهم خزينة ليصل الإجمالي 4.1 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، 100 ألف سهم، 8.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 313 ألف سهم، 287.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، 821.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 25 ألف سهم، 1300 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 112 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائضًا 15.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مايو عام 2022 مقابل فائض قدره 3.39 مليون جنيه الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 3.79 مليون جنيه لذات الفترة.

من جهة أخرى قالت شركة السويدي إليكتريك، إن مجلس الإدارة وافق على شروط وبنود عقد القرض المزمع إبرامه فيما بين كلًا من شركة السويدي إليكتريك، ومؤسسة التمويل الدولية بغرض زيادة استثمارات المجموعة عن طريق الاستحواذ على مصانع قائمة متعلقة بنشاط المجموعة أو بناء مصانع جديدة، إلى جانب تطوير أو الاستحواذ على مشروعات محطات طاقة متجددة، وكذلك سيتم استخدام جزء من القرض لشراء أصول جديدة للمصانع القائمة لزيادة القوة والكفاءة الإنتاجية للمجموعة أو غير ذلك فيما لا يتعارض مع أغراض عقد القرض.

في سياق آخر قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قررت تأجيل نظر النزاع لجلسة الأرض مع محافظة الإسماعيلية لجلسة الإثنين الموافق 25 يوليو المقبل.