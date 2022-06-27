نيويورك تايمز: لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس تعلن عقد جلسة غدا ‏

أعلنت لجنة مجلس النواب الأمريكى التى تحقق فى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول عقد جلسة استماع فى اللحظة الأخيرة يوم الثلاثاء بعد أن قالت سابقًا إنها ستوقف سلسلة اجتماعاتها.
وفقا لنيويورك تايمز، قال احد المستشارين إنهم سيجتمعون "لتقديم الأدلة التى تم الحصول عليها مؤخرًا" لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وقالت اللجنة الأسبوع الماضى إنها ستوقف جلسات الاستماع لمدة أسبوعين فى ضوء "ثروة" من الأدلة الجديدة.
خلال الأسبوع الماضي، عقدت جلسة الاستماع الرابعة وركزت على ما قالت إنه جهود الرئيس السابق دونالد ترامب "غير المسبوقة" لدفع كبار مسؤولى الدولة لرفض نتائج انتخابات 2020 - بما فى ذلك مخطط لإنشاء قوائم "مزيفة" لقلب انتصار جو بايدن.
قاد النائب آدم شيف، ديمقراطى من كاليفورنيا، جلسة الاستماع، والتى تضمنت شهادات من مسؤولين جمهوريين من ولايات أريزونا وجورجيا لإظهار أن حملة الضغط المتعلقة بـ "كذبة ترامب الكبيرة" امتدت إلى ما قبل 6 يناير.
وبثت اللجنة شهادة مسجلة من حلفاء ترامب للقول إنه متورط بشكل مباشر فيما يعرف أنه جهد لا أساس له لجعل الولايات الرئيسية ترسل ناخبى ترامب المزيفين إلى الكونجرس ليحلوا محل ناخبى بايدن الشرعيين.
وقال شيف فى تصريحاته الختامية "ما إذا كانت أفعاله جنائية سيقرر فى النهاية للآخرين لكن ما فعله كان بلا شك غير دستوري. كان غير وطني. كان فى الأساس غير أمريكي."
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