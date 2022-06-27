نيويورك تايمز: لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس تعلن عقد جلسة غدا ‏

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت لجنة مجلس النواب الأمريكى التى تحقق فى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول عقد جلسة ‏استماع فى اللحظة الأخيرة يوم الثلاثاء بعد أن قالت سابقًا إنها ستوقف سلسلة اجتماعاتها.‏

وفقا لنيويورك تايمز، قال احد المستشارين إنهم سيجتمعون "لتقديم الأدلة التى تم الحصول عليها ‏مؤخرًا" لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، وقالت اللجنة الأسبوع الماضى إنها ستوقف جلسات الاستماع لمدة أسبوعين فى ضوء "ثروة" من الأدلة ‏الجديدة.‏

خلال الأسبوع الماضي، عقدت جلسة الاستماع الرابعة وركزت على ما قالت إنه جهود الرئيس السابق ‏دونالد ترامب "غير المسبوقة" لدفع كبار مسؤولى الدولة لرفض نتائج انتخابات 2020 - بما فى ذلك ‏مخطط لإنشاء قوائم "مزيفة" لقلب انتصار جو بايدن.‏

قاد النائب آدم شيف، ديمقراطى من كاليفورنيا، جلسة الاستماع، والتى تضمنت شهادات من مسؤولين ‏جمهوريين من ولايات أريزونا وجورجيا لإظهار أن حملة الضغط المتعلقة بـ "كذبة ترامب الكبيرة" امتدت ‏إلى ما قبل 6 يناير.‏

وبثت اللجنة شهادة مسجلة من حلفاء ترامب للقول إنه متورط بشكل مباشر فيما يعرف أنه جهد لا ‏أساس له لجعل الولايات الرئيسية ترسل ناخبى ترامب المزيفين إلى الكونجرس ليحلوا محل ناخبى بايدن ‏الشرعيين.‏

‏ وقال شيف فى تصريحاته الختامية "ما إذا كانت أفعاله جنائية سيقرر فى النهاية للآخرين لكن ما فعله كان ‏بلا شك غير دستوري. كان غير وطني. كان فى الأساس غير أمريكي."‏