نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات نهاية العام بالكليات.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي حسين نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليات الجامعة لمتابعة للاطمئنان على سير عملية امتحانات نهاية العام الجامعي، بكليات الجامعة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

واستهل نائب رئيس الجامعة جولته بتفقد لجان الامتحانات بكلية الألسن، رافقه خلالها الدكتور محمود النوبي، عميد الكلية والأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتابع حسين أعمال الامتحانات باللجان الخاصة بالطلاب ذوي الهمم بكلية الألسن، مشيدًا بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر وتذليل أية عقبات داخل اللجان.

كما تابع نائب رئيس الجامعة جولته بتفقد لجان الامتحانات بأقسام الجرافيك والتصوير والديكور بكلية الفنون الجميلة، رافقه خلال الجولة كل من الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما اطمأن نائب رئيس الجامعة على الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات، وتفقد أعمال كنترولات الفرق بكلية الآثار، للتأكد من حسن سير وانتظام أعمال التصحيح، وكذلك الاطمئنان على نسب النجاح المبدئية للطلاب، برفقة الدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار، والدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محسن الطوخي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وشدد نائب رئيس الجامعة على توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب وضرورة تواجد أساتذة المواد التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم.



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير إمتحانات نهاية العام بالكليات (1)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير إمتحانات نهاية العام بالكليات (2)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير إمتحانات نهاية العام بالكليات (3)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير إمتحانات نهاية العام بالكليات (4)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير إمتحانات نهاية العام بالكليات (5)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير إمتحانات نهاية العام بالكليات (6)