نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الامتحانات بالكليات ويطمئن على الطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات نهاية العام الدراسي بالكليات، وذلك في إطار سلسلة جولات قيادات جامعة الأقصر لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وتفقد نائب رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكليات السياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات، رافقه خلال الجولة عمداء ووكلاء الكليات، وأكد نائب رئيس الجامعة على حسن سير أعمال الامتحانات وعدم تلقي أية شكاوى منذ بداية الامتحانات، بالتزامن مع حرص الجامعة والتزامها بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير البيئة المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأشار الدكتور حمدي حسين، إلى حرص قيادات جامعة الأقصر على المتابعة الدورية لأعمال الامتحانات والاستماع للطلاب لتلبية أية احتياجات خلال أداء الامتحانات، وتسخير كافة الإمكانيات والسبل لراحة الطلاب بما يساعدهم على تحقيق النجاح والتفوق.

فيما أكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تعكف على تسخير كافة إمكاناتها لتذليل كافة العقبات لدى الطلاب خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2021/2022، يذكر أن امتحانات نهاية العام بجامعة الأقصر، كانت قد انطلقت في الـ4 من يونيو الجاري، وتستمر حتى الموافق 5 من يوليو المقبل.

وفى نفس السياق تستعد الجامعة لتنظيم عيد العلم لأول مرة الإثنين المقبل بقصر ثقافة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والتى تأتى استمرارًا لتكريم الجامعة لأبنائها من العلماء والباحثين والمتميزين من الطلاب.

ويقول الدكتور محمد محجوب، إن الجامعة أنهت استعداداتها لتنظيم احتفال عيد العلم والذي سيتم فيه تكريم الحاصلين على الجوائز العلمية الخاصة بالجامعة، وكذلك الفائزين بجوائز النشر العلمي، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم هذا العام، وتكريم الجهاز الإداري من الحاصلين على الدكتوراه، كما سوف يتم تكريم طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الخارجية.



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الامتحانات بالكليات (1)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الامتحانات بالكليات (2)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الامتحانات بالكليات (3)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الامتحانات بالكليات (4)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الامتحانات بالكليات (5)



نائب رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الامتحانات بالكليات (6)