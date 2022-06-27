اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 11:56 م
أكرم القصاص
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موظفو مصرف لبنان ينظمون إضرابًا تحذيريًا غدًا لمناشدة المعنيين بمعالجة الوضع الراهن

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:22 م
موظفو مصرف لبنان ينظمون إضرابًا تحذيريًا غدًا لمناشدة المعنيين بمعالجة الوضع الراهن لبنان
أ ش أ

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قررت نقابة موظفي مصرف لبنان، تنظيم إضراب تحذيري وإقفال لمدة يوم واحد، غدًا الثلاثاء، مع دعوة الموظفين إلى وقفة احتجاجية في الحادية عشر صباح الغد، في ساحة المركز الرئيسي لمصرف لبنان بالعاصمة بيروت من أجل مناشدة المعنيين لمعالجة الراهن وما وصفوه بـ"الوضع الظالم" الذي يتعرض له مصرف لبنان وتجنبًا للتصعيد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك عقب اجتماع للجمعية العملة لنقابة موظفي مصرف لبنان اليوم للتشاور حول الملاحقات القضائية التي يتعرض لها مصرف لبنان وموظفيه وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تعرض أحد منازله للاقتحام والتفتيش خلال الأيام الماضية بتوجيه من القضاء، وهو ما تبعه موجة من الانتقادات أبرزها من البطريرك الماروني بلبنان بشارة بطرس الراعي الذي دعا خلال عظته الأسبوعية أمس إلى تخصص الأربعة أشهر الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون (تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل) لخفض نسبة الحقد والانتقام والكيدية والمطاردات القضائية البوليسية التي لم يألفها المجتمع اللبناني – على حد وصفه.

وأكدت النقابة أن الإضراب ليوم واحد فقط وذلك حرصًا على المصلحة العامة ولتأمين الرواتب والأجور للقطاع العام في آخر الشهر.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة في اتخاذ الخطوات اللازمة ومتابعة المسار القضائي مع الجهات المختصة

 


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