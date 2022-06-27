مطار الغردقة الدولي يستقبل 63 رحلة طيران دولية سياحية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، 63 رحلة طيران دولية سياحية تقل على متنها قرابة 8 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، أغلبها أوروبية، وأكثرها وصولا من المطارات الألمانية.

وأكدت مصادر داخل مطار الغردقة الدولي، أن الرحلات المقرر وصولها اليوم تصل على مدار ساعات اليوم يتم تطبيق الإجراءات وعملية تسهيلها لدخول السياح للغردقة وقضاء إجازتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر.

من جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الإثنين 7 رحلات طيران دولية أوروبية، ضمن 110 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل الإجراءات فور وصول الوفود لوصولهم للفنادق السياحية فى أسرع وقت لقضاء إجازاتهم بمرسى علم.

وكشف جدول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، أنه يستقبل 110 رحلات بزيادة رحلتين جديدتين خلال الأسبوع، وكذلك زيادة فى الرحلات الالمانية بمعدل 3 رحلات، وتصل الرحلات من 13 دولة أوروبية بعدد 103 رحلات، و5 رحلات داخلية.