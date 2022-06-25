مطار الغردقة يستقبل 93 رحلة طيران دولية تقل 15 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 93 رحلة طيران دولية سياحية تقل على متنها قرابة 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة، أغلبها أوروبية، وأكثرها وصولا من المطارات الألمانية.

وأكدت مصادر داخل مطار الغردقة الدولي، أن الرحلات المقرر وصولها اليوم تصل على مدار ساعات اليوم يتم تطبيق الإجراءات وعملية تسهيلها لدخول السياح للغردقة وقضاء إجازتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر.

على جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت 34 رحلة طيران دولية أوربية، حيث يعد وصول اليوم أكبر وصول أسبوعي، وتصل تلك الرحلات ضمن 110 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل الإجراءات فور وصول الوفود لوصولهم للفنادق السياحية فى أسرع وقت لقضاء إجازاتهم بمرسى علم.

وكشف جدول رحلات الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، أنه يستقبل 110 رحلات بزيادة رحلتين جديدتين خلال الأسبوع، وكذلك زيادة فى الرحلات الالمانية بمعدل 3 رحلات، وتصل الرحلات من 13 دولة أوروبية بعدد 103 رحلات، و5 رحلات داخلية