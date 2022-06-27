مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصان، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة نقل بطريق الداخلة – شرق العوينات بالكيلو 100 بنطاق محافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وإيداع جثة المتوفى فى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بطريق الداخلة العوينات مما أسفر عن مصرع جابر علي عوض 44 سنة، مقيم زفتي وإصابة أحمد فوزي الشرقاوي ٤٥ سنة، حمدي جابر عمران ٥٧ سنة، من مركز زفتي بالغربية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام وإيداع جثة المتوفى فى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضُر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.