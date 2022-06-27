اليوم السابع
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مصرع "دليفري " في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة في البدرشين

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:44 م
مصرع "دليفري " في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة في البدرشين مصرع عامل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل توصيل طلبات "دليفري" مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية يقودها بسيارة بمنطقة البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الحادث بين سيارة ودراجة بخارية يستقلها شاب يعمل في توصيل الطلبات الخاصة بأحد المطاعم، مما أسفر عن مصرعه. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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