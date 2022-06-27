مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث مروري بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى شاب مصرعه واصيب شقيقه باصابات متفرقة في حادث مروري على طريق طنطا محلة منوف، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا محلة منوف.

انتقلت سيارتي اسعاف وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين مصرع شاب واصابة شقيقه باصابات متفرقة ، تم التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

