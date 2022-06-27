اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بالغربية

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:05 ص
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بالغربية جثة -ارشيفية
الغربية محمد طارق

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لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه وأصيب أخر إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية أثناء سيره بطريق "محلة منوف-طنطا" بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية على طريق "محلة منوف-طنطا" بدائرة المركز أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة أخر مقيمين بقرية شفا مركز بسيون وتم نقلهم لمستشفي المنشاوى العام بطنطا، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.




 


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