مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بالغربية

الغربية محمد طارق

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه وأصيب أخر إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية أثناء سيره بطريق "محلة منوف-طنطا" بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية على طريق "محلة منوف-طنطا" بدائرة المركز أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة أخر مقيمين بقرية شفا مركز بسيون وتم نقلهم لمستشفي المنشاوى العام بطنطا، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.









