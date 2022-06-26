اليوم السابع
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تكليف الدكتور محمد فتوح مديرًا لمشروع مزرعة جامعة طنطا بالفرافرة

الأحد، 26 يونيو 2022 06:51 م
تكليف الدكتور محمد فتوح مديرًا لمشروع مزرعة جامعة طنطا بالفرافرة جامعة طنطا
الغربيــــة عادل ضرة

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أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور محمد إبراهيم فتوح، الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بالكلية للعمل مديراً تنفيذياً لمشروع مزرعة جامعة طنطا بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بجانب عمله الأصلي.
 
حصل الدكتور محمد فتوح على بكالوريوس الزراعة من جامعة طنطا عام 2001 ، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا عام 2006، ودرجة الدكتوراه في عام 2011.
 
وعُين الدكتور محمد فتوح معيداً في 2002، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد عام 2017 وأستاذ عام 2022.
 
 

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