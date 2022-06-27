اليوم السابع
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مساعد الرئيس الروسى: بوتين سيشارك فى قمة مجموعة العشرين

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:55 م
مساعد الرئيس الروسى: بوتين سيشارك فى قمة مجموعة العشرين بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قبول الرئيس الروسى دعوة إندونيسيا للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين، لافتا إلى أن شكل المشاركة لا يزال قيد التحديد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد الرئيس الروسي: نعم، لقد أكدنا أن مشاركتنا ستتم.

وحول مشاركة فلاديمير بوتين بالقمة شخصيا أم سيشارك عبر الفيديو، قال مساعد الرئيس الروسي: لا أعرف، الدعوة حاليا بشكل شخصى، ولكن لا يزال هناك الكثير من الوقت.

وتابع مساعد الرئيس الروسى: آمل أن يسمح الوباء بعقد هذا المنتدى المهم بشكل شخصى، لكننى أخشى التخمين.


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