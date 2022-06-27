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مسئول بالبنتاجون: القوات الأوكرانية تستخدم منظومات المدفعية الحديثة بنجاح

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:47 م
مسئول بالبنتاجون: القوات الأوكرانية تستخدم منظومات المدفعية الحديثة بنجاح البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن القوات الأوكرانية تستخدم منظومات المدفعية الحديثة بنجاح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية: نأخذ تهديدات روسيا باستخدام أسلحة نووية وبيولوجية على محمل الجدية، موضحا أن روسيا كثفت هجماتها الجوية وأطلقت 60 صاروخا على مدن أوكرانية.

ولفت المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن القوات الأوكرانية استعادت مواقع في خيرسون، موضحا أن روسيا حققت تقدما في سيفيرودونيتسك لكن بثمن باهظ.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن ضربة صاروخية استهدفت مركزًا تجاريًا كان يحوى أكثر من ألف مدني بداخله في مدينة "كريمنشوك" بوسط البلاد.

وقال زيلينسكي - عبر حسابه على تطبيق (تليجرام)، بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين - إن "المركز التجاري (المول) يحترق، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، وعدد الضحايا من المستحيل تخيله."

وشدد على أن هذه المنشأة لا تشكل أي تهديد للجيش الروسي ولا يوجد أي قيمة استراتيجية من قذفة، مضيفًا أن "المواطنين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية لكن الأمر يغضب المحتلين كثيرًا"، مؤكدًا أنه لم يتم حصر عدد الضحايا حتى الآن.


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