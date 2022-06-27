مسؤول أممى يدعو لدعم دولى بأفغانستان بعد الزلزال المدمر

كتبت : هند المغربي

ناشد الدكتور رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية لأفغانستان، تقديم دعم دولي أكبر للبلاد، بعد زيارته إلى المجتمعات التي تضررت بشدة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأربعاء الماضي.

وقال المسؤول الأممي: "لقد أكدت لي زيارة الأمس من جديد معاناة الشعب الأفغاني الشديدة وعزمهم الهائل في مواجهة المحن الكبيرة"، فيما وضعت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء طارئا لمدة ثلاثة أشهر، تم إدراجه في خطتهم الإنسانية لأفغانستان هذا العام، للاستجابة للكارثة بهدف زيادة وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية والمساعدات الخاصة بالصمود إلى ما يقرب من 362 ألف شخص في إقليمي بكتيكا وخوست الأكثر تضررا.

وحث المسؤول الأممي المجتمع الدولي على الاجتهاد في هذا الوقت، حيث يواجه السكان حالة طوارئ أخرى، والتعهد بتقديم الدعم لتلك الجهود المنقذة للأرواح والمحافظة عليها."

وتوجه الدكتور الأكبروف إلى قريتي مير صاحب وخنادين الواقعتين في منطقة جيان بإقليم بكتيكا، وهو من أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة.

وكان برفقته ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أوتشا.

التقى الوفد الأممي بالسكان، الذين فقد الكثير منهم أقاربهم وأصدقائهم، بما في ذلك العديد من الأطفال الأيتام والمنفصلين عن ذويهم، والذين أصبحت منازلهم الآن غير صالحة للسكن.

وقال د. الاكبروف: بالإضافة إلى المساعدة الغذائية والمأوى والإصلاح في حالات الطوارئ، تعتبر التدخلات مثل ترميم أنابيب المياه التالفة وأنشطة الوقاية من الكوليرا والتأهب لها أمرا حيويا للغاية، وكذلك استعادة خطوط الاتصال والوصول إلى الطرق وسبل العيش الأساسية".

ووفق الأمم المتحدة تشير النتائج الأولية إلى مقتل ما لا يقل عن 235 شخصا في منطقة جيان، من بينهم 134 طفلاً، وأصيب قرابة 600 شخص من بينهم أكثر من 200 طفل، ودمر أكثر من 1000 منزل وتضررت مدرستان.

وأضاف التقرير في جميع المناطق المتضررة من الزلزال، تكشف صور الأقمار الصناعية عن الأضرار التي لحقت بما لا يقل عن 2000 منزل على بعد أكثر من 5 كيلومترات من طريق جيد يصل إلى المناطق الأكثر تضررا في منطقتي جيان وبرمال في إقليم بكتيكا، ومنطقة سبيرا في إقليم خوست، إضافة الى ذلك، تعرضت عشرات الآلاف من المنازل التي لا تزال قائمة لأضرار جسيمة وخطر الانهيار.