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مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله سلطنة عُمان (فيديو)

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:45 م
مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله سلطنة عُمان (فيديو) الرئيس عبد الفتاح السيسى وسلطان عمان
كتب محمد عبد العظيم

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استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي لدي وصوله إلى العاصمة مسقط، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عزف النشيد الوطنى للدولة المصرية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، للترحيب بالرئيس السيسي.
 
 
وتأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالسلطنة من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيبحث خلال الجولة، مع شقيقه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع سلطنة عمان فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

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