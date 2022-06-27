محافظ الوادى الجديد يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، درجات القبول بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2022_2023، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وذلك وفقًا للقدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الفنى بالمراكز المختلفة.

وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان بجميع الإدارات التعليمية من المختصين ومديرى مدارس التعليم الفنى وبناء على توافر هيئات التدريس والكثافات بكل مدرسة. وتم تحديد مجموع القبول كالتالى :

إدارة الخارجة التعليمية:

*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) 200 درجة.

* مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات 140 درجة

*مدرسة المروة الثانوية التجارية 260 درجة ( بنين وبنات )

* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين و225 درجة للبنات.

إدارة الداخلة التعليمية:

* مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة

* مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات 140 درجة

* مدرسة موط الثانوية التجارية 255 درجة بنين وبنات.

* مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات.

إدارة الفرافرة التعليمية:

* مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 140 بنين وبنات

* مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية 220 للبنين و140 للبنات

* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

إدارة بلاط التعليمية:

* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

إدارة باريس التعليمية:

*مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين وبنات.