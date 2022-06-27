محافظ المنوفية يفتتح محطتي رفع صرف صحي شبرا قبالة وشمنديل بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولاته الميدانية الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزى قويسنا وبركة السبع، رافقه نائبه محمد موسى وعدد من أعضاء مجلس النواب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمركزى قويسنا وبركة السبع.

حيث افتتح محافظ المنوفية مشروع محطة رفع صرف صحى شبرا قبالة بمركز قويسنا " إنشاء جديد " بتكلفة 35 مليون جنيه والتى تخدم (20) ألف نسمة، وخلال الافتتاح استمع المحافظ لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم محطة رفع، شبكات انحدار، خط طرد، وأشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد بنسبة 100%، وتم تنفيذ 8 كم شبكات انحدار من إجمالى 8,50 كم بنسبة 95 %.

هذا وقد قام المحافظ بافتتاح مشروع محطة رفع صرف صحى شمنديل بمركز قويسنا "إنشاء جديد" بتكلفة 40 مليون جنيه والتى تخدم (20) ألف نسمة، وقد استمع المحافظ إلى شرح تفصيلى عن طبيعة عمل المحطة ومكوناتها والتى تضم (محطة رفع، شبكات انحدار، خط طرد (، وأشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد بنسبة 100%، وتم تنفيذ 5 كم شبكات انحدار من إجمالى 5 كم بنسبة تنفيذ 100 % وجار أعمال التطهير والتسليك والتسليم.

وفى ذات السياق تفقد المحافظ مشروع صرف صحى ( كفر نفرة البحرى وكفر هلال وكفر الشيخ طعيمة وكفر سبع الرجال ) بمركز بركة السبع، بتكلفة 170 مليون جنيه، ومن المقرر أن يخدم المشروع حوالى 90 ألف نسمة تقريباً، تنفيذ شركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، حيث أشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أن المشروع يخدم (10) قرى تم الانتهاء الفعلى من المشروعات لثـمانية قرى سيتم دخولهم الخدمة تباعاً، وفيما يتعلق بمشروعى محطتى الصرف الصحى ( الحلامشة وكفر هورين ) فقد وجه محافظ المنوفية بعقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الجارى بحضور مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات المنفذة لبحث المعوقات المتعلقة بالمشروعين ووضع حلول فورية لها، وكذا استعراض الجدول الزمنى لتوصيل الخدمة للـمشروعات المنتهية.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وجارى إجراء تجارب التشغيل بالمحطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى، كما تم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد وجار إجراء تجارب التشغيل، وتم تنفيذ 13,5 كم شبكات انحدار من إجمالى 14 كم بنسبة 96% بمحطة كفر نفرة بحرى الرئيسية، فيما تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد وجارى إجراء تجارب التشغيل، وتنفيذ 2,9 كم شبكات انحدار من إجمالى 3 كم بنسبة 97% بمحطة كفر نفرة بحرى الفرعية، بالإضافة إلى نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخط الطرد وإجراء تجارب التشغيل وتنفيذ 15,5 كم شبكات انحدار من إجمالى 16 كم بنسبة 97% بمحطة رفع كفر هلال الرئيسية، كما تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وجارى التجهيز للبدء فى تجارب التشغيل وتنفيذ 2,6 كم شبكات انحدار من إجمالى 2,65 كم بنسبة 98% بمحطة رفع كفر الشيخ طعيمة الفرعية، كما تم تنفيذ 2,85 كم شبكات انحدار من إجمالى 3 كم بنسبة 95% بمحطة كفر سبع الرجال، وذلك تمهيداً لافتتاح المحطة وفقاً للجدول الزمنى المخطط للمشروع.

ومن جانبه أكد المحافظ حرصه على تقديم كافة الإمكانيات لدعم مشروعات قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، ومشيراً إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية فى مشروعات البنية التحتية بالمحافظة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



الإفتتاح



جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)



جانب من الإفتتاح (3)



جانب من الإفتتاح (4)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



جانب من الحدث (4)



