محافظ المنوفية يفتتح الملعب القانونى باستاد أحمد رشدى فى بركة السبع.. صور

المنوفية - محمد فتحى

اختتم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركزى قويسنا وبركة السبع بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك استمراراً لاحتفالات المنوفية بعيدها القومى للنهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور نائبه محمد موسى، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رؤساء الوحدات المحلية لمركزى قويسنا وبركة السبع.

وقام محافظ المنوفية بافتتاح ملعب النجيل الصناعى بمركز شباب أشليم بقويسنا "إنشاء جديد"، وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للملعب المقام على مساحة 36×58 م2 بتكلفة 1,50مليون جنيه.

وفى ذات السياق افتتح المحافظ الملعب القانونى لمركز شباب بركة السبع " استاد أحمد رشدى " "إنشاء جديد" على مساحة 6 آلاف م وبتكلفة 2,50 مليون جنيه، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من التصميمات الخاصة بتطوير الكورنيش أمام إستاد أحمد رشدى.

وأشار المحافظ إلى حرص القيادة السياسية فى الاهتمام بدعم قطاع الشباب والرياضة، وذلك من خلال دعم الشباب وتمكينهم ووضعهم فى مقدمة أولوياته واستثمار قدراتهم وطاقتهم عن طريق إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، مؤكداً حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التى يجب علينا استثمارها، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم وتوسيع قاعدتى الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد شهدت تطوراً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة، حيث بلغ حجم استثمارات الدولة بقطاع الرياضة بالمحافظة (121) مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2022، وقد تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الرياضية ومنها تركيب نجيل صناعى لعدد (163) ملعبا، وتجهيز وحدة خلع ملابس وإنشاء مبانى إدارية لمراكز الشباب، ورفع كفاءة عدد (22) مركز شباب وتطوير (13) صالة أنشطة ومدرجات وإنشاء (7) ملاعب رياضية جديدة بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.



محافظ المنوفية يفتتح الملعب القانوني بإستاد أحمد رشدي ببركة السبع



محافظ المنوفية يفتتح الملعب القانوني بإستاد أحمد رشدي ببركة السبع



محافظ المنوفية يفتتح الملعب القانوني بإستاد أحمد رشدي ببركة السبع



محافظ المنوفية يفتتح الملعب القانوني بإستاد أحمد رشدي ببركة السبع



محافظ المنوفية يفتتح الملعب القانوني بإستاد أحمد رشدي ببركة السبع



محافظ المنوفية يفتتح الملعب القانوني بإستاد أحمد رشدي ببركة السبع