محافظ الفيوم يتابع توصيل المرافق لمصنع ضفائر السيارات الكهربائية

الفيوم رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بتوصيل المرافق لمصنع "ضفائر السيارات الكهربائية"، الذى ستنفذه شركة يازاكى اليابانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الاسكان، والمهندس أحمد بديوى ممثل شركة يازاكي، وممثلين عن مديرية الطرق، وشركتى مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعى والاتصالات.

خلال الاجتماع تابع المحافظ مع مسئولى شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والاتصالات والطرق، كافة الاجراءات المتعلقة بتوصيل الخدمات للمنطقة التى سيتم تنفيذ المصنع عليها موجهاً بوضع جدول زمنى لبدء تنفيذ الأعمال.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الإسكان، بسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات وإعداد المقايسات الخاصة بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأرض المصنع، على أن يتم طرح الأعمال أمام المقاولين للبدء فى التنفيذ بنهاية شهر يونيو الجاري، وكذلك الانتهاء من الإجراءات والمقايسات الخاصة بتوصيل خدمات الكهرباء، والاتصالات.

كما وجه "الأنصاري" وكيل وزارة الاسكان، بالتنسيق مع مسئولى شبكات المرافق، والطرق، وكافة الجهات ذات الصلة، لتحديد خط مسارات شبكات المرافق التى سيتم توصيلها للبدء فى الأعمال، على أن يتم البدء فى رصف الطرق عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق مباشرة وذلك للحفاظ على المال العام.

وفى نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بتشكيل فريق عمل مكون من ممثلى شركات المرافق والمحافظة وشركة يازاكى للتنسيق بشأن توصيل المرافق وكافة الامور اللوجستية لسرعة تنفيذ المشروع.

يذكر أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم فى الخامس من شهر أبريل 2022 بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة يازاكى اليابانية، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور السيد رئيس مجلس الوزارء، لإقامة مصنع لضفائر السيارات الكهربائية على مساحة 41 فداناً بناحية منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، والمخطط البدء فى التشغيل التجارى للمصنع اعتباراً من شهر يوليو 2023 طبقاً للجدول الزمنى المقدم من الشركة، والذى سيساهم فى توفير نحو 3000 فرصة عمل حقيقية.