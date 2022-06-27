محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة لمناقشة المشروعات بالقرى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، المهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر في قرى مركزي إسنا وأرمنت.

وفي ذات السياق عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعا موسعا يضم جميع مسئولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والسكرتير المساعد للمحافظة الدكتورة هدى المغربي، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر وهي الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات للعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث تم استعراض نسب تنفيذ إنشاء مجمعات خدمة المواطنين وعددها 13 مجمع والتي بلغت نسبة تنفيذها 100%، ونسب تنفيذ إنشاء المجمعات الزراعية وعددها 13 مجمع، ونسب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة عدد 37 مركز شباب، ونسب تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 20 كوبري، ونسب تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 16 نقطة إسعاف، ونسب تنفيذ إنشاء عدد 5 وحدات اجتماعية وإنشاء عدد 4 مراكز تنمية أسرة وإنشاء مركز تأهيل اجتماعي، ورفع كفاءة عدد 8 وحدات اجتماعية.

كما تم استعراض موقف تنفيذ مشروعات توصيل الصرف الصحي بالمبادرة ، وموقف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف أعمال الاتصالات والغاز والكهرباء وتبطين الترع، وموقف الأبنية التعليمية التي تتضمن عدد 40 مشروعا تم تسليم عدد 27 مشروعا منها وجاري الانتهاء من عدد 13 مشروع، كما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال سكن كريم.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة مشروعات المبادرة في الوقت المحدد، مؤكدا على أن المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف تحسين مستوى حياة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم من خلال منازل صحية، وصرف صحى ومرافق متكاملة ومتطورة وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والزراعية والأنشطة الرياضية والثقافية.



محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (1)



محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (2)



محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (3)



محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (4)