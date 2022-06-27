محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة لمناقشة المشروعات بالقرى.. صور

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، المهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر في قرى مركزي إسنا وأرمنت.
وفي ذات السياق عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعا موسعا يضم جميع مسئولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والسكرتير المساعد للمحافظة الدكتورة هدى المغربي، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر وهي الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات للعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث تم استعراض نسب تنفيذ إنشاء مجمعات خدمة المواطنين وعددها 13 مجمع والتي بلغت نسبة تنفيذها 100%، ونسب تنفيذ إنشاء المجمعات الزراعية وعددها 13 مجمع، ونسب تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة عدد 37 مركز شباب، ونسب تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 20 كوبري، ونسب تنفيذ إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد 16 نقطة إسعاف، ونسب تنفيذ إنشاء عدد 5 وحدات اجتماعية وإنشاء عدد 4 مراكز تنمية أسرة وإنشاء مركز تأهيل اجتماعي، ورفع كفاءة عدد 8 وحدات اجتماعية.
كما تم استعراض موقف تنفيذ مشروعات توصيل الصرف الصحي بالمبادرة ، وموقف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف أعمال الاتصالات والغاز والكهرباء وتبطين الترع، وموقف الأبنية التعليمية التي تتضمن عدد 40 مشروعا تم تسليم عدد 27 مشروعا منها وجاري الانتهاء من عدد 13 مشروع، كما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال سكن كريم.
ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة مشروعات المبادرة في الوقت المحدد، مؤكدا على أن المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف تحسين مستوى حياة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم من خلال منازل صحية، وصرف صحى ومرافق متكاملة ومتطورة وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والزراعية والأنشطة الرياضية والثقافية.
محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (1)
محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (2)
محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (3)
محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (4)
محافظ الأقصر يلتقي وفد حياة كريمة (5)
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