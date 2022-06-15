محافظ الأقصر يناقش منظومة التصالح بمخالفات البناء.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المهندس محمد عبدالنبي صالح مندوب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للوقوف على آخر مستجدات منظومة التصالح والاشتراطات البنائية وطلبات المطابقة وتوصيل المرافق، وتذليل كافة المعوقات أمام عمل المنظومة.



وفي ذات السياق عقد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعا موسعاً، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة هدى المغربي، والمهندس محمد عبد النبي صالح مندوب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تنسيق العمل بمنظومة التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وأيضا الموضوعات والاستفسارات المتعلقة بكل من المتغيرات المكانية والرفع المساحي والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والادارات المعنية والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.



وقدم المهندس محمد عبدالنبي صالح عرض تفصيلي لآخر مستجدات منظومة المتغيرات المكانية ودورة عمل طلب شهادة تسجيل مكاني على منظومة تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، تمهيدا لتطبيق التحول الرقمي للتصالح وإصدار التراخيص وطلبات المطابقة وتوصيل المرافق على مستوى المحافظة.



وأكد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، على سرعة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية التي تم الاتفاق عليها بحضور جميع الجهات المختصة تماشيا مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.



وفي نهاية اللقاء أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع وآلية تنفيذه أولا بأول، مثمنا مجهودات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تحقيق ميكنة خدمات المواطنين بالمحليات.