محافظ أسيوط يلتقي النواب لمناقشة المشكلات والمقترحات في قطاع الطرق.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط ، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ضمن لقاءاته الدورية معهم، لبحث تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين فى قطاعات الطرق والرصف، وإنشاء المواقف والأسواق، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إعلاءً للمصلحة العامة، وتنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة المساعد، وبعض أعضاء مجلس النواب (المهندس ياسر عمر وإبراهيم نظير ومحمد عيد وحمادة زهير فولى والدكتور ناصر عثمان والدكتور حسام حلمى ماضى والحسينى جلال ومصطفى بدران وعلاء سليمان وصفاء عيادة والدكتورة مريم القمص ونشوى رائف ) والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط والمهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق بالمحافظة ويسرى سند مدير ادارة المواقف واحمد شوقى مدير ادارة حماية أراضى املاك الدولة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

وفى بداية اللقاء أشاد محافظ أسيوط بالدور الكبير والهام الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بصفتهم التشريعية والشريك الأساسي والمحورى مع السلطة التنفيذية في الدفع بخطة الدولة التنموية وفقاً لرؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً على أهمية التواصل المباشر والمستمر والتنسيق الدائم بين اعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذل أقصى الجهد والعمل لتحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة وهو ما يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية ومنها ما ظهر جلياً فى اللقاءات الدورية المستمرة التى تعقد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة وبالمراكز والاحياء ، لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

كما استعرض بعض النواب، عددًا من الطلبات والمقترحات والتى تهم المواطنين فى قطاعات الطرق ورصف الشوارع بالمراكز والاحياء وانشاء المواقف الحديثة والمطورة ببعض المراكز والتوسع فى انشاء الاسواق ،حيث تم مناقشتها وايجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية و رؤساء المراكز والأحياء . كما أشار المحافظ – خلال كلمته - إلى الجهود المبذولة فى قطاع الرصف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي اعتماد مالي قدره 208 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021/2022 والتي تشمل أعمال رصف وإنشاءات طرق جديدة وإعادة رصف ، فضلا عن مشروعات رد الشىء لاصله ، لافتا الى انه تم اعتماد 114 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروع من اجمالى 64 مشروع سيجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لتنفيذ مشروعات الاسواق الحضارية والمواقف ونقاط الاطفاء بقرى ومراكز المحافظة ، وفقاً لاحتياجات المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم .

واستعرض اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة – خلال اللقاء – بعض المشروعات التى يجرى تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام الحالى والتى تم تنفيذها بنسبة 100 % فضلا عن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وبخاصة فى قطاعات الطرق والرصف بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق ، كما استعرض المشروعات التى سيجرى تنفيذها بتكلفة 114 مليون جنيه وتشمل تطوير وانشاء نقاط الاطفاء وبعض المواقف الحديثة والاسواق الحضارية والتى تعدت 15 مشروع من اجمالى 64 مشروع سيتم توفير الاعتمادات المالية لهم ،مستعرضاً بعض الرسومات والكروكى الخاصة بمشروعات الاسواق والمواقف التى تم تصميمها عن طريق مديرية الاسكان بالمحافظة وفقا لاحدث المواصفات والاشتراطات الحديثة ،كما استعرض اهم المشروعات التى سيجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومنها الاسواق الحضارية للخضار والفاكهة والماشية ومواقف السيارات بمراكز ديروط والغنايم والبدارى والقوصية ومنطقة المعلمين بحى غرب ونزلة عبد اللاه بحى شرق ، فضلا عن المواقف الذكية المتنقلة التى سيتم تركيبها فى مناطق الاحتياجات .

و أكد محافظ أسيوط ،حرصه الشديد علي متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا الي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز لافتًا إلى توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية، مستعرضاً الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابع وبتكلفة بلغت 25 مليار جنيه حتى الان ،ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على اطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ برامج تنمية الصعيد .



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (1)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (2)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (3)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (4)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (5)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (6)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (7)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (8)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (9)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (10)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (11)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (12)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (13)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (14)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (15)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (16)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (17)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (18)



محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس النواب (19)