محافظ أسيوط: حملات مكثفة للمتابعة وتطوير ونظافة مكثفة بالمراكز والقرى.. صور

أسيوط –هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات النظافة والتجميل مستمرة بمراكز وأحياء المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030، لافتاً إلى تكليف العميد علاء عبدالجابر سكرتير مساعد المحافظة بالإشراف والمتابعة لهذا القطاع الهام، والاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة والتجميل والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمحافظة ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن فضلاً عن مشاركة جمعيات أهلية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالبيئة المحيطة بالمواطن الأسيوطي.

وفي هذا الإطار تابع العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ، حملات التطوير والنظافة بمركز ابوتيج خلال جولة ميدانية ، بمشاركة خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابه ومسئولي النظافة والاشغالات والكنس الآلي ووحدة الانقاذ السريع والحملة الميكانيكية.

وأوضح سكرتير عام مساعد المحافظة أنه تم رفع حوالي 97طن قمامة ومخلفات من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بمركز ابوتيج فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع والميادين باستخدام معدات وحدة الإنقاذ السريع وسيارات شفط الاتربة ، بالاضافة إلى تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وحركة سير المواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والانقاذ السريع بالمركز كـ(سيارات الكنس الالى - الجليدر ، لوادر ، قلابات ، معدات شفط الأتربة ، ....) وغيرها من المعدات وبمشاركة مسئولي النظافة والاشغالات لافتاً إلى تنفيذ أعمال النظافة بصفة يومية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية مؤكداً على استمرار تلك الحملات بالمراكز والقرى تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة وبناءاً على تعليمات محافظ أسيوط.



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جولة السكرتير المساعد بابوتيج (6)



جولة السكرتير المساعد بابوتيج (7)



جولة السكرتير المساعد بابوتيج (9)



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جولة السكرتير المساعد بابوتيج (12)



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جولة السكرتير المساعد بابوتيج (18)



جولة السكرتير المساعد بابوتيج (19)



جولة السكرتير المساعد بابوتيج (20)