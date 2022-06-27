محافظ أسوان: الإسراع فى مشروعات البنية التحتية بقرى حياة كريمة

أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، وقيادات الشركة ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ.

وأشاد اللواء أشرف عطية بمعدلات الإنجاز فى المشروعات التابعة للشركة خلال الفترة الأخيرة والتى من بينها محطة معالجة أرمنا و 22 محطة رفع للصرف الصحى ، بجانب خطوط الطرد وشبكات الإنحدار داخل 17 قرية مدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأشار، إلى أن مشروع دعم مياه الشرب لقرى أبو الريش بطول 4 كم ، بالإضافة إلى مشروع الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم يأتى فى أولويات المشروعات التى يتم متابعتها نظراً لأهميتها لدى المواطن البسيط ، على الرغم من التحديات والصعوبات التى تتمثل فى التضاريس والطبيعة الصخرية للأرض المنفذ عليها هذه المشروعات الهامة.

يأتى ذلك من أجل دفع عجلة العمل بشكل أسرع ، وخاصة فى المشروعات الجارية على أرض المحافظة لتحقيق مطالب وطموحات المواطنين سواء التابعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " أو المشروعات الخاصة لإحلال وتجديد البنية التحتية.