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محافظ أسوان: الإسراع فى مشروعات البنية التحتية بقرى حياة كريمة

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:04 م
محافظ أسوان: الإسراع فى مشروعات البنية التحتية بقرى حياة كريمة جانب من اللقاء
أسوان - عبد الله صلاح

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، وقيادات الشركة ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ.
 
وأشاد اللواء أشرف عطية بمعدلات الإنجاز فى المشروعات التابعة للشركة خلال الفترة الأخيرة والتى من بينها محطة معالجة أرمنا و 22 محطة رفع للصرف الصحى ، بجانب خطوط الطرد وشبكات الإنحدار داخل 17 قرية مدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.
 
وأشار، إلى أن مشروع دعم مياه الشرب لقرى أبو الريش بطول 4 كم ، بالإضافة إلى مشروع الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم يأتى فى أولويات المشروعات التى يتم متابعتها نظراً لأهميتها لدى المواطن البسيط ، على الرغم من التحديات والصعوبات التى تتمثل فى التضاريس والطبيعة الصخرية للأرض المنفذ عليها هذه المشروعات الهامة.
 
يأتى ذلك من أجل دفع عجلة العمل بشكل أسرع ، وخاصة فى المشروعات الجارية على أرض المحافظة لتحقيق مطالب وطموحات المواطنين سواء التابعة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " أو المشروعات الخاصة لإحلال وتجديد البنية التحتية.

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