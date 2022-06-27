محافظ أسوان: اختيار 6 قرى بحياة كريمة لدعم التعليم المجتمعى بها

أسوان - عبد الله صلاح

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إختيار 6 قرى على مستوى المحافظة لإدراجها ضمن المشروع القومى لدعم التعليم المجتمعى، فى إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 ، ومنها محاور العمل المختلفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى ضمن القرى التى تم إختيارها من 11 محافظة مختلفة لتنفيذ فعاليات هذا المشروع القومى الذى أطلقته مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى من أجل تطوير برامج التعليم المجتمعى ومدارسه ودعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ونجوع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وشدد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه التعاون والدعم اللازم لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى داخل القرى المستهدفة وهى قرى وادى الرديسية والرمادى بحرى بمركز إدفو ، وقرى العتمور قبلى والمنشية الجديدة بمركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى قروى أبو سمبل ووادى خريت بمركز نصر النوبة.

ووجه، بتشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلى الوحدات المحلية بكل مركز ، بجانب مسئولى التربية والتعليم وهيئة الأبنيه التعليمية ومديرية التضامن الإجتماعى ، علاوة على ممثلين من مؤسسة مصر الخير وذلك للقيام بالجولات الميدانية لمعاينة المواقع والأراضى التى ستتولى مؤسسة مصر الخير تنفيذ فعاليات المشروع فيها مع دعمها بالأثاث وغيرها من الأدوات التعليمية اللازمة لتكون جاهزة للتشغيل على الوجه الأكمل مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2022 / 2023.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قام فريق عمل وحدة حياة كريمة بمرافقة وفد مؤسسة مصر الخير لتفقد بعض المواقع التى تم تخصيصها وإختيارها بقريتى العتمور قبلى والمنشية الجديدة بمركز كوم أمبو لإحتضان فعاليات المشروع وذلك ضمن الجولات الميدانية الجارية لتفقد باقى المواقع بمختلف القرى المستهدفة .



