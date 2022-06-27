مبعوث هولندا الخاص للمناخ يطلع على جهود مرصد الأزهر فى مكافحة التطرف

كتب ـ لؤى على

استقبلت الدكتورة ريهام سلامة، المدير التنفيذي ل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الإثنين، الأمير خايما دي بوريون دي بارما، مبعوث المملكة الهولندية الخاص للمناخ؛ للتعرف على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، ورصد أنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم، حيث يقوم بتحليل وتفنيد تلك الأفكار لبيان زيفها بهدف حماية العقول من الانسياق ورائها.

وقدم عدد من مشرفي المرصد شرحاً وافياً لآلية العمل داخل الوحدات البالغ عددها ١٣ وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، كما تم عرض أحدث إصدارات المرصد التي تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، و اللاجئين، وخطاب الكراهية، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعاني منها عدد من الدول الأوروبية.