كان شغال مع والده..التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل في المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع طفل صعقا بالكهرباء في المنيرة الغربية، وأشارت التحريات إلى أن الطفل اعتاد العمل مع والده الذي يعمل كهربائيا، وخلال متابعة العمل بإحدى الشقق الخاصة بعميل له، أصيب الطفل بصعق كهربائي أدى لمصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال والد الطفل، ولم يشتبه في وفاته جنائيا، كما تم الاستماع لأقوال مالك الشقة، والذي أكد أن الطفل خلال العمل أصيب بصعق كهرباء أسفر عن مصرعه.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بتسليم جثة الطفل لأفراد أسرته لدفنها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية لامس جسده سلك موصل بالكهرباء، مما أسفر عن مصرعه في الحال، فتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.