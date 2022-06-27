قوافل حياة كريمة الطبية بالوادى الجديد تعالج 600 حالة بقرية ناصر مجانا.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن تنفيذ قوافل حياة كريمة الطبية المجانية بقرى ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة والتى انتهت من علاج حوالى 600 حالة مرضية في عدة تخصصات طبية وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لقري ناصر الثورة، والتى نظمت إستقبال المواطنين فى العيادات المتنقلة لتوقيع الكشف الطبي علي الحالات المرضية وإجراء الفحوصات الطبية وصرف الدواء بالمجان .

كما نفذت مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع رئاسة قري ناصر الثورة 4 ندوات للتثقيف الصحي للتوعية بالأمراض المزمنة(السكر والضغط) وكيفية التعامل معها في حالة ظهور الأعراض وكذلك كيفية مكافحة العدوي وأهمية التباعد الإجتماعي والنظافة الشخصية كوسائل مهمة لمكافحة العدوي بالفيروسات وتواصل الحديث عن الإجهاد الحراري وأساليب مكافحته .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها يوم السبت واستمرت لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتضمنت عدة تخصصات طبية منها نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأضاف أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دوري على مستوى القرى، وذلك في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياه كريمة الرئاسية بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق النائية، وتعويض سد العجز في نقص التخصصات المختلفة .



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (1)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (2)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (3)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (4)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (5)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (6)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (7)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (8)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (9)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (10)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (11)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (12)



قوافل حياه كريمه الطبيه بالوادى الجديد تعالج 600 حالة مرضية (13)