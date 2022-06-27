فرحة وزغاريد.. محافظ القليوبية يودع أول فوج من حجاج القرعة والجمعيات الأهلية

القليوبية -إبراهيم سالم

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظة القليوبية والبالغ عددهم 32 حاج وحاجة ضمن حجاج القرعة والجمعيات الأهلية، وذلك من أمام مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها وذلك بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا.

وإطمأن محافظ القليوبية، من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فب سهولة ويسر، مطالبا بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله وأن تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان و الإستقرار.

وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

وتمنى المحافظ للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام وتمنى لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها و بالأمن والأمان والتوفيق والسداد.

وأكد الهجان، بأنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

ورافق المحافظ اليوم كل من خالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.



.. محافظ القليوبية يودع أول فوج من حجاج القرعة والجمعيات (1)



.. محافظ القليوبية يودع أول فوج من حجاج القرعة والجمعيات (2)