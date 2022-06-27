محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالثانوي الفني

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق المرحلة الأولي للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني بالمحافظة بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري وفندقي - ومزدوج) للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 ، للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (بنين- بنات) والاعدادية المهنية (دور اول) من مدارس محافظة القليوبية فقط وذلك كالاتي:



اولا: مدارس التعليم الثانوي الزراعي



- المدارس الثانوية الزراعية 3 سنوات بحد ادنى للقبول 165 درجة (بنين- بنات)

- المدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام (3+2) بحد ادنى للقبول 205 درجة (بنين- بنات)

- المدارس الزراعية (اعدادي مهني) 3 سنوات بحد ادنى للقبول 140 درجة (بنين- بنات)، وياتي ذلك فى حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة



ثانيا: مدارس التعليم الثانوي الصناعي



- مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين (الصناعى العام 200 درجة)

- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية العسكرية بنين ( الصناعى العام 190 درجة وللمهني 165 درجة)



- مدرسة العبور الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة (الصناعى عام 190 درجة للبنين و200 درجة بنات



- مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بالخانكة (الصناعى العام 195 درجة و وللمهني 175 درجة)



وهذه المدارس تاسيس عسكري تقبل فى حدود الكثافات المقررة



- مدرسة بنها الثانوية الزخرفية العسكرية بنين (الصناعى العام 185 و وللمهني 165درجة)



- مدرسة طوخ الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الصناعى العام 190 درجة وللمهني 170 درجة)



- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية العسكرية بنين (3 سنوات) (الصناعى العام 215 درجة)



- مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية العسكرية بنين بحي شرق شبرا الخيمة ( الصناعى العام 195 درجة)



- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة العسكرية بنين (الصناعى العام 195 درجة وللمهني 175 درجة)



- مدرسة شلقان الثانوية الصناعية العسكرية بنين بالقناطر الخيرية (الصناعى العام 190 درجة)



- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين (الصناعى العام 190 درجة وللمهني 170 درجة)



- مدرسة الشهيد محمد محمد على عبد العال الصناعية بنين بحي شرق شبرا الخيمة (الصناعى العام 190 درجة وللمهني170 درجة)



وهذه المدارس تأسيس عسكري ومطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وتقبل فى حدود الكثافات المقررة



- مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات (الصناعى العام 195 درجة)



- مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات بطوخ (الصناعى العام 225 درجة)



- مدرسة برشوم الثانوية الصناعية بنات بطوخ (الصناعى العام 220 درجة)



- مدرسة كفر شكر الصناعية بنات (الصناعى العام 200 درجة)



- مدرسة طنان الثانوية الصناعية بنين بقليوب (الصناعى العام 190 درجة)



- مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بقليوب (الصناعى العام 220 درجة)



- مدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بالقناطر الخيرية( الصناعى العام 185 درجة)



- مدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين بشبين القناطر (الصناعى العام 185 درجة)



- مدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات ببنها (الصناعى العام 200 درجة)



- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات بطحلة بمدينة بنها (الصناعى العام 195 درجة وللمهني 165 درجة)



- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمشتهر طوخ (الصناعي العام 220 درجة )



- مدرسة أجهور الثانوية الصناعية بنين بمدينة قها (الصناعى العام 180 درجة )



- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بشبين القناطر (الصناعى العام 195 درجة)



- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات (الصناعى العام 195 درجة وللمهني 155 درجة)



- مدرسة الخصوص الثانوية الصناعية بنين (الصناعى العام 180 درجة)



- مدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح صناعية بنات بالخانكة (الصناعى العام 195 درجة والمهنى 160 درجة)



- مدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بحي شرق شبرا الخيمة ( الصناعى العام 195 درجة)



- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة (الصناعى العام 190 درجة وللمهني 165 درجة)



- مدرسة عرب جهينة الفنية الصناعية المتقدمة بنين نظام (3+2) بشبين القناطر (الصناعى العام 210 درجة)



وهذه مدارس مطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وتقبل فى حدود الكثافات المقررة



- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين (الصناعى العام 195 درجة وللمهنى 180 درجة)



- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين (الصناعى العام 190 درجة وللمهني 175 درجة)



- مدرسة شبين القناطر الصناعية بنين (الصناعى العام 195 درجة)



- مدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات (الصناعى العام 200 درجة)



- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات (الصناعى العام 195 درجة)، حتى اكتمال الاعداد فى حدود الكثافات المقررة



• مدرسة ايجبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية وفق الشروط الواردة من وحدة ادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة



• المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه مسطرد طبقا لشروط اعلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى



ثالثا: مدارس التعليم الثانوي التجاري والفندقي



- المدارس الثانوية التجارية ثلاث سنوات 185 درجة للبنين و160 درجة للبنات وذلك فى حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة



مدارس تجارية 3 سنوات مطبق بها نظام الجدارات



- مدرسة ناصر التجارية العسكرية بطوخ (190 درجة للبنين و170 درجة للبنات)



- مدرسة احمد فؤاد التجارية بنات بطوخ 180 درجة



- مدرسة سنهرة التجارية المشتركة بقها ( 190 درجة للبنين و180 درجة للبنات)



- مدرسة ورش ابو زعبل التجارية المشتركة بالخانكة ( 190 درجة للبنين و180 درجة للبنات)



- مدرسة طحوريا التجارية المشتركة بشبين القناطر (190 درجة للبنين و170 درجة للبنات)



وذلك فى حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة



- مدرسة مصطفي لطفي التجارية بنات بحي غرب شبرا الخيمة 160 درجة



وذلك فى ضوء حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة والاكتفاء باربعة فصول منها تطبق منظومة الحدارات الاعلي مجموعا



مدارس تجارية متقدمة



- مدرسة بنها التجارية المتقدمة المشتركة ومدرسة شبرا الخيمة التجارية المتقدمة المشتركة ب210 درجة بنين و195 درجة بنات

وذلك فى ضوء حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة ويطبق بها نظام الجدارات 3 سنوات



فندقي ثلاث سنوات



- مدرسة القناطر الخيرية الفنية ب210 درجة للبنين و195 درجة بنات



وذلك نزولا بالمجموع وفى حدود الكثافات المقررة والفصول والموارد المتاحة بالمدرسة بعد اجتياز المقابله الشخصية ويطبق بها نظام الجدارات ثلاث سنوات



فندقي متقدم



- مدرسة بنها الفندقية المتقدمة للشئون الفندقية وشبرا الفندقية المتقدمة للشئون الفندقية ب210 درجة للبنين و195 درجة للبنات

وذلك نزولا بالمجموع وفى حدود الكثافات المقررة والفصول والموارد المتاحة بالمدرسة بعد اجتياز المقابله الشخصية ويطبق بها نظام الجدارات ثلاث سنوات



رابعا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج



درجات الحد الادنى للقبول بتخصصات مدارس التعليم المزدوج طبقا لما يرد من الوحدة الاقليمية المختصة التى تتبعها كل مدرسة



ومن جانبه أكد محافظ القليوبية، حرصه على الإرتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

واوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد التقديم يبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/7/2022 وحتى الخميس الموافق 4/8/2022 بمختلف المدارس الفنية وذلك للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى والإعدادية المهنية من مدارس محافظة القليوبية فقط (دور اول) لعام 2021/2022 وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس.





محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالثانوي الفني (1)



محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالثانوي الفني (2)



محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالثانوي الفني (3)



