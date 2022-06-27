غدا.. انطلاق القمة الصحية السنوية التاسعة لغرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن

كتب عبد الحليم سالم

تنطلق غدا الثللاثاء فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أعمال القمة الصحية السنوية التاسعة لغرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان " أعمال الصحة: ​​تعزيز القيمة واحتواء التكاليف"، وذلك بحسب بيان على الموقع الرسمى للغرفة الأمريكية للتجارة.

تتشهد القمة مشاركة كبيرة من المهتمين بالقطاع الصحى ويتحدث فيها،كاتى ماهونى، نائب رئيس السياسة الصحية، بغرفة التجارة الأمريكية، ودوجلاس هولتز إيكين، رئيس منتدى العمل الأمريكى، وشون روبينز، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون الخارجية، جمعية بلو كروس بلو شيلد، ودان مينديلسون، الرئيس التنفيذى لشركة " مورجان هيلث".

كما تضم القمة جلسة نقاشية مباشرة، يشارك فيها باربرا بيتى،، د. إيمى فريمان، كبير مسؤولى الصحة بكبرى الشركات، ود. جابرييل سمولارز، دكتوراه فى الطب، ماجستير، وسوزان إليندر، نائب الرئيس والمدير باتحاد الاستشارات، فيما تتضمن الجلسة الرئيسية مشاركة من ليزا ماكلولين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى المشارك، Workit Health.

ويشارك فيها عضو الكونجرس بريت جوثرى (KY-02)، الزعيم الجمهورى للجنة الفرعية للصحة والطاقة التجارية، والقائد المشارك لفريق عمل المستقبل الصحى، وكاتى ماهونى، نائب رئيس السياسة الصحية، غرفة التجارة الأمريكية، بجانب جويل وايت، رئيس مجلس التغطية الصحية الميسرة، وتيريزا هوفيل، مدير المزايا بإحدى الشركات، ودوجلاس جاكوبس، رئيس قسم التحول، مركز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS).