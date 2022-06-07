الغرفة الأمريكية تشارك بقمة الرؤساء التنفيذيين للأمريكتين في لوس أنجلوس

كتب عبد الحليم سالم

تشارك غرفة التجارة الأمريكية ، مع وزارة الخارجية الأمريكية في استضافة القمة الرابعة للرؤساء التنفيذيين للأمريكتين في لوس أنجلوس في الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجارى .

ذكرت غرفة التجارة الامريكية على موقعها الرسمي ، أن هذا هو المنتدى الرسمي للقطاع الخاص للقمة التاسعة للأمريكتين، حيث ستستضيف حكومة الولايات المتحدة قادة من نصف الكرة الغربي.

أضافت أنه ستستفيد قمة 2022 IV للرؤساء التنفيذيين للأمريكتين من قوة القطاع الخاص للجمع بين قادة الأعمال المتنوعين - بما في ذلك أولئك الذين يمثلون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم - من الولايات المتحدة وعبر نصف الكرة الأرضية لدفع حلول مبتكرة وعملية من أجل مستقبل أكثر إشراقًا عبر الأمريكتين.

جدير بالذكر أن الغرفة الأمريكية تلعب دورا مهما ، لدعم حركة التجارة والاستثمار في العديد من دول العالم من بينها مصر عبر الغرفة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق ، حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية بمصر نحو 24 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.1 مليار دولار خلال 2021، فيما بلغت قيمة صادرات مصر لأمريكا 3.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وبلغت صادرات أمريكا لمصر 5.7 مليار دولارخلال نفس الفترة .